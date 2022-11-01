Вашингтон, , 06:52 — REGNUM Очаг птичьего гриппа зафиксировали в округе Райт американском штате Айова в 130 км к северу от города Де-Мойна, где находится ферма с 1,1 млн кур, передает телеканал ABC News.

Курица (сс) barskefranck

В 2022 году случаи заболевания выявлялись на 15 предприятиях, занимающихся разведением индеек, кур-несушек и других типов кур. Кроме того, пять фактов заражения касались домашних хозяйств.

Из-за вспышек птичьего гриппа на всей территории США с начала января было уничтожено 13,3 млн птиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября мексиканское министерство сельского хозяйства объявило, что на птицеферме в штате Нуэво-Леон недалеко от границы с США обнаружен очаг заболевания высокопатогенным птичьим гриппом H5N1.

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