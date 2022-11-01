Петропавловск-Камчатский, 1 ноября, 2022, 06:50 — ИА Регнум. С 1 ноября на Камчатке начал действовать эксперимент по ограничению вывоза из региона красной икры. Багаж с деликатесом маркируется по принципу светофора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Puschinka Красная икра

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Вывезти с Камчатки самолётом пассажиры теперь могут не более 10 кг красной икры не промышленного изготовления. На деликатес большим весом необходимо предоставить документы.

На входе в аэропорт сотрудники Россельхознадзора проверяют багаж пассажиров. При отсутствии красной икры на багаж крепят зелёную бирку, при наличии икры весом до 10 кг — желтую. Если вес деликатеса превышает разрешенный к провозу на багаж прикрепляют красную бирку.

«Наша задача — заблокировать канал сбыта браконьерской продукции, но при этом не создать никаких неудобств для добросовестных пассажиров, туристов, жителей региона. Поэтому без подтверждающих документов каждый пассажир может вывезти до 10 кг икры», — написал в своём телеграм-канале губернатор края Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение, хранение и перевозку чёрной икры особо ценных водных биологических ресурсов.