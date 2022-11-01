Пекин, 1 ноября, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с избранием на пост президента Бразилии, заявив, что долгосрочная дружба и углубление взаимовыгодного сотрудничества служат фундаментальным интересам двух стран и способствуют поддержанию регионального и мирового мира и стабильности, а также продвижению общего развития и процветания, сообщает 31 октября газета Global Times.

Antonio Cruz Кандидат в президенты Бразилии Луис Инасио Лула да Силва

Си Цзиньпин заявил, что придает большое значение развитию китайско-бразильских отношений и готов работать с избранным президентом Лулой со стратегической высоты и в долгосрочной перспективе, чтобы совместно планировать и поднимать китайско-бразильское всеобъемлющее стратегическое партнерство на более высокий уровень, чтобы принести пользу двум странам и их людям. Министерство иностранных дел Китая также поздравило левого политика, который победил крайне правого действующего президента Жаира Болсонару, заявив, что Китай желает Бразилии непрерывных достижений в национальном развитии.

По сообщениям СМИ, 77-летний Лула, который управлял крупнейшей экономикой Латинской Америки два срока подряд с 2003 по 2010 год, будет избран президентом Бразилии на третий срок после победы с небольшим отрывом, набрав 50,9% голосов против 49,1% голосов, которые набрал Болсонару во втором туре голосования 30 октября.

Китайские эксперты ожидают, что возвращение Лулы значительно улучшит атмосферу сотрудничества между Китаем и Бразилией с точки зрения торговли, инвестиций и глобального управления. Между тем «новая розовая волна», представленная возвращением Лулы, также означает укрепление автономии латиноамериканской дипломатии.

«Для Лулы развитие экономики и средств к существованию людей во многом будут определять стабильность правления его партии… Бразилия, вероятно, будет более активно смотреть на Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы использовать потенциал китайского рынка и привлечь китайские инвестиции», — заявил Global Times эксперт по латиноамериканским исследованиям Китайской академии общественных наук Чжоу Чживэй.

По словам Чжоу, возвращение Лулы, вероятно, вернет более гладкие китайско-бразильские отношения, что поможет обеим сторонам найти больше пространства и получить дивиденды от экономического и торгового сотрудничества, особенно в сельском хозяйстве и строительстве инфраструктуры.

«Бразилия может также стремиться принять участие в инициативе «Пояса и пути» (BRI) под руководством Лулы», — сказал Чжоу.

Левый правящий сосед Бразилии Аргентина объявила о своем решении присоединиться к BRI еще в феврале. Учитывая, что Лула сыграл важную роль в создании и запуске механизма БРИКС во время своего последнего пребывания в должности, аналитики полагают, что он продолжит проявлять активность и позитивное отношение к БРИКС.

«Лула, вероятно, будет уделять первостепенное внимание сотрудничеству между развивающимися державами, включая БРИКС. Это означает, что сотрудничество между странами БРИКС и общение по международным горячим вопросам и глобальным делам будут более плавными и стабильными, чем при Болсонару», — сказал Чжоу.

Несмотря на победу Лулы на выборах, Либеральная партия Болсонару остается крупнейшим блоком в Национальном конгрессе Бразилии. Последние выборы также выявили поляризованную политику Бразилии и разногласия, и есть опасения, что политические разногласия внутри страны перекинутся на внешнюю политику, подобно тому, что происходит в США.

«Важность Китая для Бразилии в экономике и торговле трудно переоценить. Несколько заинтересованных групп в Бразилии выиграли от сотрудничества с Китаем, в том числе сельскохозяйственные и животноводческие группы с политическими позициями в пользу Болсонару, что является важной областью китайско-бразильских экономических и торговых связей», — сказал Чжоу.

Согласно данным министерства коммерции Китая, к 2021 году Китай был крупнейшим торговым партнером Бразилии в течение 13 лет подряд, а двусторонний товарооборот четыре года подряд превышал $100 млрд. В 2021 году экспорт сельскохозяйственной продукции Бразилии в Китай превысил $40 млрд. Победа Лулы также рассматривается как часть «новой розовой волны» Латинской Америки: с 2018 года в восьми странах, включая Бразилию, Аргентину, Перу и Чили, были избраны левые лидеры.

Эксперт по латиноамериканским исследованиям Китайской академии общественных наук Ян Цзяньмин сказал Global Times, что «новую розовую волну» можно рассматривать как возможность для Китая развить более глубокие связи со странами Латинской Америки, чьи левые политики поддерживают продвижение региональной интеграции, отвергая гегемонию США в регионе и выступает за более диверсифицированную и независимую дипломатию.

Тем не менее эксперты подчеркнули, что Лула также может проявить более прагматичный стиль на своем третьем сроке и будет иметь менее антиамериканский голос. Вместо этого он может расставить приоритеты в более практических задачах, таких как стабилизация экономики и смягчение негативных последствий COVID-19. Президент США Джо Байден поздравил Лулу с победой после «свободных, справедливых и заслуживающих доверия выборов», заявив, что он с нетерпением ожидает продолжения сотрудничества с Бразилией.

Акцент Лулы на сотрудничестве в формате «Юг-Юг» и связях с развивающимися державами не означает, что он отвергнет США. Вместо этого весьма вероятно, что он будет уделять больше внимания автономии, равенству и взаимности, что полностью отличается от альянса Болсонару с Дональдом Трампом, сказал директор Института развивающихся стран при Китайском институте международных исследований в Пекине Ван Йоумин.

Байден стремится приблизить Лулу, чтобы добиться расположения Бразилии на фоне усиливающейся конкуренции между великими державами. Более того, по словам Вана, идея Лулы усилить защиту тропических лесов Амазонки также соответствует климатической политике Байдена.