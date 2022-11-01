Токио, , 06:45 — REGNUM Япония и Германия 3 ноября проведут очно-заочную встречу министров обороны и иностранных дел в формате «два плюс два», на которой обсудят ситуацию на территории б. УССР и ракетную проблему КНДР. Об этом глава японского военного ведомства Ясукадзу Хамада 1 ноября заявил на пресс-конференции в Токио.

Глава министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт Kuebi

По словам министра, глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси примет участие в министерском заседании G7 в Германии. Он также проведёт переговоры со своим немецким коллегой Анналеной Бербок, к которым по видеосвязи подключатся Хамада и министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

Ясукадзу Хамада «Мы также обсудим ответ на ядерную и ракетную проблемы Северной Кореи и дальнейшее укрепление сотрудничества между двумя странами».

Ранее главы минобороны и МИД Японии и Германии встречались в таком формате в апреле 2021 года в дистанционном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад намерен обеспечить оказание помощи киевскому режиму «на десятилетия» вперёд, то есть осуществить новый план Маршалла.

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