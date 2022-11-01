Чебоксары, , 06:45 — REGNUM В Чебоксарах 4 ноября, когда по всей стране будет отмечаться День народного единства, состоится общегородской крестный ход в день празднования Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии.

Казанская икона Божией Матери Александр Погожев © ИА REGNUM

Крестный ход пройдёт в Чебоксарах 4 ноября после окончания литургии во Введенском кафедральном соборе, которую возглавит митрополит Савватий. Шествие начнётся в полдень и пройдёт через Дорогу к храму до храма Рождества Христова на площади Республики, где будет совершён молебен Пресвятой Богородице.

Крестный ход будет посвящён празднованию Казанской иконы Божией Матери. Митрополит Савватий отмечает, что «будем молиться за веру и Отечество»:

«И чтобы Господь хранил нас и наших близких, особенно тех наших братьев, сыновей, мужей, которые сейчас находятся на поле брани. И чтобы Господь защитил нас».

Как сообщало ИА REGNUM , 4 ноября в России празднуют День народного единства и день Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Православный праздник установлен в благодарность за избавление России от нашествия поляков в 1612 году. В ополчение, которое возглавлял князь Димитрий Пожарский, был прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы.