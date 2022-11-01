Москва, , 06:37 — REGNUM Блокировку социальных сетей Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попросил пересмотреть в своём обращении к президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву Совет блогеров при Совете федерации. Об этом 1 ноября сообщает газета «Ведомости».

Социальные сети Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Совет блогеров при Совфеде в своём обращении уверяет, что заблокированные социальные сети даже после ограничения доступа к ним пользуются большей популярностью у пользователей в сравнении с отечественными аналогами. По мнению авторов обращения, блокировка соцсетей создаёт негативные последствия для российских блогеров и «риски для всей страны».

По мнению блогеров, Россия в результате блокировки двух соцсетей «утратила эффективный канал для формирования позитивного имиджа страны».

В Совет блогеров входят 90 человек, в том числе блогеры с количеством подписчиков более миллиона человек, а также известные артисты. Например, среди них — Араик Галстян (более 19 миллионов подписчиков), Алина Левда (более 7,5 миллионов), Митя Фомин и Рома Жиган. Стоит отметить, что после блокировки двух соцсетей многие блогеры-миллионники лишились довольно солидной части своего дохода.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин («Новые люди») заявил, что социальную сеть Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возможно, стоит разблокировать, если её руководство выполнило условие по пресечению антироссийской пропаганды.

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