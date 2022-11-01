Новосибирск, 1 ноября, 2022, 06:36 — ИА Регнум. В Новосибирской области назначен новый министр региональной политики. Им стал Андрей Клюзов. Об этом на оперативном совещании 1 ноября сообщил губернатор Андрей Травников.

ИА REGNUM Назначение

Травников уточнил, что прежний министр региональной политики Игорь Яковлев продолжит работу в новосибирском правительстве в должности заместителя губернатора.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутаты новосибирского Заксобрания на сессии 27 октября согласовали кандидатуру Алексея Колмакова на пост министра строительства.

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