Чебоксары, 1 ноября, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Из Чувашии в Ульяновскую область, где проходят обучение мобилизованные, отправилась группа стоматологов для оказания медицинской помощи военнослужащим. Об этом сообщается на сайте минздрава Чувашии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Врач

В соседний регион отправлена группа специалистов Городской стоматологической поликлиники по просьбе мобилизованных: у бойцов проверят состояние зубов и при необходимости пролечат.

Санацию полости рта стоматологи будут проводить в мобильном стоматологическом комплексе, где установлены две современные стоматологические установки и дентальный рентгеновский аппарат. Уточняется, что основная задача санации — устранение в ротовой полости потенциальных очагов инфекции и восстановление нормального функционирования зубочелюстной системы.

Напомним, что ранее мобилизованные из Чувашии на встрече со спикером Госсовета Леонидом Черкесовым попросили направить передвижной стоматологический кабинет, а также предоставить лекарственные средства и специальное медицинское оборудование для диагностики и лечения.

Подробнее: Мобилизованные из Чувашии попросили спикера о дополнительной медпомощи

Как сообщало ИА REGNUM , 31 октября в Донбасс доставлена очередная партия гуманитарной помощи из Чувашии, состоящая из трёх фур. Донецк получил 60 тонн муки и круп, одежду, предметы личной гигиены и другие вещи первой необходимости.