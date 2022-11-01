Вашингтон, 1 ноября, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон подала заявление в суд с просьбой взыскать с бывшего американского президента Дональда Трампа и его адвокатов $1,06 млн в ответ на судебный иск против нее, сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Хилари Клинтон

Политик считает, что ее необоснованно обвинили в попытке повлиять на результаты выборов 2016 года, в которых она участвовала в качестве претендента на пост главы государства, но проиграла Трампу. Иск против Клинтон и Демократической партии США был подан бывшим президентом в марте 2022 года.

Трамп утверждал, что экс-госсекретарь намеренно распространяла ложную информацию о его сговоре с Россией. В сентябре иск республиканца был отклонен. Суд пояснил, что Трамп подал заявление «слишком поздно» и не привел доказательств.

Политик обжаловал это решение. При этом Клинтон утверждает, что за время рассмотрения иска она, ее избирательная команда и несколько лиц, связанных с демократами, понесли большие судебные расходы и издержки.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте суд оштрафовал Хиллари Клинтон, ее избирательный штаб и национальный комитет Демократической партии за финансирование досье с заведомо ложными обвинениями против Дональда Трампа. Штаб экс-кандидата и комитет Демократической партии согласились выплатить соответственно $8 тысяч и $105 тысяч для урегулирования споров, но отказались признавать вину.