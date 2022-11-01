Пекин, 1 ноября, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Южная Корея и США начали 31 октября свои первые крупномасштабные совместные воздушные учения за последние почти пять лет, в которых задействовано более 240 самолетов, включая современные истребители-невидимки. Эксперты предупреждают, что это может привести к непредсказуемым последствиям, дальнейшей эскалации напряженности на Корейском полуострове, сообщает 31 октября газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Учения «Бдительный шторм» продлятся с 31 октября по 4 нобяря, сообщает Yonhap News. Южная Корея развернула около 140 самолетов, в том числе истребители-невидимки F-35A, а также реактивные самолеты F-15K и KF-16, в то время как США направляют около 100 единиц техники, в том числе истребители-невидимки F-35B, базирующиеся на Окинаве, Япония, и самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18, а также KC-135 заправщиков и высотный разведывательный самолет U-2, согласно сообщениям СМИ.

Австралийские военно-воздушные силы также впервые принимают участие в учениях на многоцелевом транспортном танкере KC-30A. В ходе учений запланировано более 1600 боевых вылетов.

Учения такого масштаба в последний раз проводились в конце 2017 года, а возобновление американо-южнокорейских военных учений служит новой провокацией в адрес Северной Кореи, в то время как США и Австралия — экстерриториальные стороны, не вовлеченные в региональную напряженность, — мутят воду, считают эксперты.

Южная Корея все активнее взаимодействует с региональными группировками, такими как AUKUS, Quad и НАТО, а также с Японией, заявил в к Global Times директор Центра корейских исследований при Фуданьском университете в Шанхае Чжэн Цзиен, предупредив, что эта тенденция опасна. и приведет к неожиданной реакции со стороны Севера.

«Проводя частые учения с Сеулом, Вашингтон перестраивает свою цепочку альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, он проверяет почву для будущей экспансии в других областях, помимо секторов безопасности и разведки», — отметил Чжэн.

По словам экспертов, США наращивают усилия по эскалации напряженности на Корейском полуострове, чтобы укрепить свое лидерство среди своих союзников, и все чаще готовятся к военному вмешательству в дела в Северо-Восточной Азии и Западной части Тихого океана.

Агентство Yonhap News сообщило, что Северная Корея в ответ на учения может также попытаться продемонстрировать свою собственную огневую мощь, выпустив баллистические ракеты или артиллерийские снаряды.

«Американо-южнокорейские учения могут вызвать реакцию Северной Кореи, которая может превзойти ожидания Южной Кореи. Это может спровоцировать порочный круг конфронтации на полуострове, который, безусловно, будет учащаться и усиливаться. Ситуация будет сильно отличаться от той, что была в прошлом», — сказал Чжэн.

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что оно пересмотрит свой график учений с США с учетом периода национального траура по погибшим в результате катастрофы в сеульском Итэвоне, в результате которой 154 человека погибли и 149 получили ранения, сообщает KBS.