Челябинск, 1 ноября, 2022, 06:29 — ИА Регнум. В Челябинской области предстоит построить ещё две школы. Это будет сделано в рамках государственно-частного партнёрства, сообщает региональное минобразования.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Концессионные соглашения уже подписаны. Одно из учреждений появится в 20-м микрорайоне на территории Центрального района Челябинска, а другое — в 147-м микрорайоне Магнитогорска.

Всего в Челябинской области по такому механизму возведут четыре школы на 4944 места. Концессионером выступило ООО «ПроШкола» — «дочка» ВЭБ. РФ, которая ранее была утверждена правительством России в этом качестве. Ввести объекты в эксплуатацию планируют до 31 декабря 2024 года.