Белгород, 1 ноября, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков запросил у правительства России помощь из федеральных средств на восстановление населенных пунктов, пострадавших от обстрелов со стороны киевских террористов. Об этом глава региона заявил в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Stavregion.ru Вячеслав Гладков

«Мы не можем войти в села, чтобы периметр закрыть, отладить электроснабжение и газоснабжение. То есть села практически разрушаются. Обратился к правительству России по выделению федеральной помощи на строительство новых жилых домов для жителей этих сел или выделению жилищных сертификатов», — заявил он.

Гладков указал, что наиболее серьезные повреждения от обстрелов со стороны киевских карателей получили населенные пункты Журавлевка и Нехотеевка. Они расположены недалеко от границы с Харьковской областью бывш. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября киевские боевики обстреляли село Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Пострадавших не было, однако у ряда домов посекло осколками окна и фасады.