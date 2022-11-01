Новосибирск, , 06:27 — REGNUM Новосибирская область в 2023 году получит из федерального бюджета 26,5 миллиардов рублей. Об этом сообщил первый зампредседателя Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков («Единая Россия»).

Бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

Эти средства пойдут на финансирование строительства и ремонта школ, детских садов, поликлиник, ФАПов, дорог, благоустройства дворов и скверов, на доплаты к пенсии, горячее питание школьников.

По словам Жукова, 17,5 миллиардов рублей в следующим году выделяется на проект «Сибирский кольцевой источник фотонов», 4 миллиарда — на реконструкцию аэропорта «Толмачево» и почти 3 миллиарда рублей — на строительство кампуса Новосибирского государственного университета.

Отметим, что проект федерального бюджета принят Государственной думой в первом чтении.

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