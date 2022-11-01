Новосибирск, 1 ноября, 2022, 06:27 — ИА Регнум. Новосибирская область в 2023 году получит из федерального бюджета 26,5 миллиардов рублей. Об этом сообщил первый зампредседателя Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Эти средства пойдут на финансирование строительства и ремонта школ, детских садов, поликлиник, ФАПов, дорог, благоустройства дворов и скверов, на доплаты к пенсии, горячее питание школьников.

По словам Жукова, 17,5 миллиардов рублей в следующим году выделяется на проект «Сибирский кольцевой источник фотонов», 4 миллиарда — на реконструкцию аэропорта «Толмачево» и почти 3 миллиарда рублей — на строительство кампуса Новосибирского государственного университета.

Отметим, что проект федерального бюджета принят Государственной думой в первом чтении.

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