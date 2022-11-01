Южно-Сахалинск, , 06:24 — REGNUM Ещё один житель Сахалина погиб в ходе специальной военной операции в защиту Донбасса, сообщил в своём телеграм-канале губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Скорбь

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При исполнении воинских обязанностей умер сержант Александр Александрович Ковальчук. Он был родом из Корсакова.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким бойца. В памяти земляков он навсегда останется сильным и стойким человеком, настоящим героем, мужественно защищавшим Родину и каждого из нас», — написал Лимаренко.

Глава области пообещал, что семье погибшего будет оказана помощь и поддержка.

При исполнении воинских обязанностей умер сержант Александр Александрович Ковальчук Телеграм-канал губернатора Сахалина Валерия Лимаренко

Как сообщало ИА REGNUM, сорок одна тысяча человек из числа тех, кто был призван в рамках частичной мобилизации, находится в боевых порядках Вооруженных сил России, участвующих в специальной военной операции (СВО) на территории бывш. УССР, заявил журналистам российский президент Владимир Путин.