Якутск, , 06:25 — REGNUM В столице Якутии намерены досрочно завершить реализацию программы расселения людей из домов, непригодных для проживания. Об этом написал в своём телеграм-канале глава города Евгений Григорьев.

Ветхий дом

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Он подчеркнул, что только в 2023 году будут расселены жильцы 79 домов, а всего за время реализации программы — порядка 5 тыс. человек. Это те, кто проживал в домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Власти города рассчитывают благодаря досрочному завершению работ получить на эти цели дополнительное финансирование из федерального бюджета и начать расселять здания, которые получили статус аварийных в 2017 году и позже.

«Для города Якутска это крайне важный механизм по обеспечению горожан достойным жильем и наведению порядка в городе, избавившись от многоквартирных «деревяшек». Благодаря проделанной работе, только в следующем году мы переселим 79 домов — небывалый объём для города Якутска. Это не просто цифра, это судьбы многих тысяч горожан», — подчеркнул Евгений Григорьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле власти Якутии просили дополнительно выделить 25 млрд рублей на расселение аварийных зданий. Деньги помогли бы реализовывать программы быстрее.