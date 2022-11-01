Кемерово, , 06:16 — REGNUM То, что делают сейчас наши воины — это наш долг. Такое мнение высказала ветеран труда из Кемеровской области Елена Козлова, которая выступила в поддержку спецоперации России.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Ситуация на [территории бывш. УССР] для меня является в какой-то степени личной. Моя мама была зенитчицей во время Великой Отечественной войны. Войну закончила в Киеве. Из её дневников и писем мне знакомы названия: Харьков, Лисичанск. Когда я сейчас слышу в новостях названия тех же городов, где нам, русским людям, во второй раз приходится бороться с нацизмом, я понимаю, что то, что делают сейчас наши воины — это наш долг, наша память, ответственность перед нашими детьми за то, в каком мире они будут жить», — отметила Козлова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром 1 ноября в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях б. УССР зазвучал сигнал воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

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