Петропавловск-Камчатский, 1 ноября, 2022, 06:10 — ИА Регнум. Приговор бывшему депутату Камчатки, миллионеру Игорю Редькину суд апелляционной инстанции отменил. Об этом просила прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября в ведомстве.

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Прокуратура привела в апелляции доводы о том, что судом были допущены процессуальные нарушения. Также обвинение не согласно с мягким приговором подсудимому.

Решение суда отменено и направлено на новое рассмотрение.

Как сообщало ИА REGNUM, Экс-представитель Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин осуждён условно за причинение смерти по неосторожности и незаконную охоту. Игорь Редькин с 2007 года был депутатом Законодательного собрания Камчатки. Он является председателем наблюдательного совета ООО «Витязь-Авто». В 2015 году был награждён почетной грамотой Совфеда РФ.

За 2020 год Редькин задекларировал доход в сумме более 314 млн рублей, а его супруга официально заработала 400 млн рублей.