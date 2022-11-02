Владивосток, 2 ноября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Для реабилитации детей во Владивостокском центре восстановительной медицины при краевом клиническом центре специализированных видов медпомощи поступило высокотехнологичное оборудование, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Уполномоченный по правам ребенка в ЯО Ребенок в больнице

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По словам руководителя клинического центра специализированных видов медпомощи Инны Зеленковой, в медучреждении, среди поступивших новинок есть две уникальные комплексные отечественные системы — стационарные установки с беговой дорожкой и роботизированной кинематической системой имитации шага. Основная часть оборудования и медтехники уже установлена и включена в процесс реабилитации пациентов.

«Новое оборудование позволяет проводить реабилитацию пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Оно эффективно в восстановлении навыков ходьбы, состояний после травм спины, а также заболеваний, сопровождающихся мышечной слабостью и расстройствами координации движения, в том числе ДЦП и заболеваний центральной и периферической нервной системы», — пояснила Инна Зеленкова.

Отмечается, что больница в этом году успешно прошла процедуру лицензирования по оказанию медицинской реабилитации. Для работы по направлению были подготовлены специалисты.

На реабилитацию в центре восстановительной медицины принимают детей со всего Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке врачи краевой клинической больницы №2 провели впервые две операции по пересадке роговицы. Кератопластика — высокотехнологичная помощь стала доступна пациентам бесплатно.