Тбилиси, , 13:11 — REGNUM В грузинском городе Рустави 77-летняя женщина подверглась нападению волка, сообщает 31 октября inforustavi. ge.

Волк Daniel Mott

Инцидент произошёл возле церкви на территории городского кладбища. Волк искусал женщине лицо. Она была доставлена в больницу, где ей была оказана вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, и она выписана из больницы под наблюдение врача.

На агрессивного волка полицейские устроили облаву, и вскоре им удалось застрелить животное.