Токио, , 06:06 — REGNUM Доля ушедших с российского рынка японских компаний по состоянию на 25 октября достигла 11%. Об этом говорится в опубликованном 1 ноября докладе статистического центра Teikoku Databank.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным экспертов центра, процесс «бегства» японского бизнеса из России в сентябре и октябре ускорился. Всего об окончательном сворачивании работы в РФ объявили 18 компаний из 168. При этом 10 компаний приняли это решение в течение двух последних месяцев.

Среди крупнейших «беглецов» — японский автомобильный концерн Nissan Motor, который продал свои российские активы Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Всего с начала февраля об уходе из России или замораживании деятельности объявили 75 из 168 японских компаний.

Отмечается, что Япония по доле покинувшего Россию бизнеса находится на предпоследнем месте среди других развитых стран, опередив только Италию с долей 5% и уступив Франции с долей 13%. У занимающих лидирующие позиции в этом списке Норвегии и Великобритании этот показатель равняется, соответственно, 56% и 47%.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония планирует сохранить своё участие в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-1».

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