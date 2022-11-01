Анкара, , 06:01 — REGNUM Объем поставок товаров из Турции в России в сентябре составил $1,15 млрд, что на 21% больше показателей за август 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Турецкого института статистики.

Россия и Турция © ИА REGNUM

При этом турецкий экспорт в Россию в сентябре 2022 года в 2,3 раза превысил показатели аналогичного периода 2021 года. Отмечается, что Турция не стала поддерживать антироссийские санкции, что и позволило ей нарастить объемы продажи товаров в Россию.

Отмечается, что экспорт Турции в Россию почти сравнялся с объемами поставок товаров из Германии на российскую территорию. В частности, в мае–августе немецкий экспорт составлял около 1,1-1,2 млрд евро. Это немногим меньше, чем показатели по объему турецкого экспорта в Россию за сентябрь 2022 года. Если Анкара и в дальнейшем продолжит наращивать поставки товаров, то она может войти в тройку крупнейших экспортеров в Россию после Китая и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что создание газового хаба в Турции является реалистичным проектом. Он не исключил, что и европейские страны будут готовы приобретать голубое топливо через этот хаб.