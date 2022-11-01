Пекин, , 05:53 — REGNUM Европейские страны начали негодовать из-за попыток США извлечь прибыль из энергетического кризиса. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Америка всеми силами пытается воспользоваться энергетическим кризисом для получения максимальной прибыли. Увидев истинное лицо «союзника», европейцы забеспокоились и вознегодовали», — отмечают авторы статьи.

Агентство указывает, что европейские страны все больше оказываются под влиянием негативного обратного эффекта от антироссийских санкций. При этом в странах ЕС продолжает снижаться уровень жизни людей из-за роста стоимости энергоносителей, а также электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американское агентство Bloomberg заявило, что Европа в 2023 году не сможет восполнить нехватку газа за счет поставок из США. Пока американский сжиженный природный газ может компенсировать лишь часть дефицита, возникшего из-за отсутствия российских поставок.