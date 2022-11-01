Пекин, 1 ноября, 2022, 05:53 — ИА Регнум. Европейские страны начали негодовать из-за попыток США извлечь прибыль из энергетического кризиса. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Америка всеми силами пытается воспользоваться энергетическим кризисом для получения максимальной прибыли. Увидев истинное лицо «союзника», европейцы забеспокоились и вознегодовали», — отмечают авторы статьи.

Агентство указывает, что европейские страны всё больше оказываются под влиянием негативного обратного эффекта от антироссийских санкций. При этом в странах ЕС продолжает снижаться уровень жизни людей из-за роста стоимости энергоносителей, а также электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американское агентство Bloomberg заявило, что Европа в 2023 году не сможет восполнить нехватку газа за счет поставок из США. Пока американский сжиженный природный газ может компенсировать лишь часть дефицита, возникшего из-за отсутствия российских поставок.