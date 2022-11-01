Анастасия Степанова, 1 ноября 2022, 10:56 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что «зарабатывать в Крыму враги России не будут», и назвал ряд компаний, которые будут национализированы. Среди оснований этого шага называлась связь с киевским режимом. В список попала и компания «РусЛайн Ко», ранее ставшая объектом расследования ИА REGNUM, которое привело к киевским олигархам Александру и Галине Герега. Подробности — в материале.
Напомним, 31 октября 2022 года Сергей Аксенов в своём телеграм-канале сообщил, что дал поручение по национализации находящегося на территории Крыма имущества юридических и физических лиц, связанных с киевским режимом. Документ об этом должен быть подписан сегодня, 1 ноября 2022 года. После этого он будет направлен в Госсовет республики.
«Зарабатывать в Крыму враги России не будут, это принципиальная позиция», — заявил глава Крыма, добавив, что сокращений трудовых коллективов не будет, и они остаются на местах.
Исключение будет сделано разве что для уполномоченных представителей акционеров, которые «выполняли волю своих киевских руководителей». Их ждёт увольнение.
У олигархов Герега изымут актив
В список, составленный по итогам работы специальной антитеррористической комиссии, попали такие юрлица, как ООО «РусЛайн Ко», (арендатор ООО «НОВАЦЕНТР К», ООО «МОДУЛЬ ЛТД»), АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», ОАО «Судостроительный завод «Залив».
Справка: некое «Модуль ЛТД» с пропиской на Кубани через суд на сегодня пытается добиться обязания госкомитета по государственной регистрации и кадастру Крыма провести регистрацию права собственности на участок газопровода длиной 4 м. Иск заслушают 21 ноября 2022 года.
Компания «РусЛайн Ко» читателям ИА REGNUM может быть знакома по расследованию о связях киевских олигархов с Россией. Ещё в марте 2022 года в материале мы сообщали о цепочке взаимосвязей и прелюбопытнейших совпадениях.
ООО «РусЛайн Ко» было учреждено 28 мая 2014 года, с 2018 года прописано в Подмосковье. Компания по основному виду деятельности числится как готовящая к продаже собственное жилое недвижимое имущество. Владеет активом офшор с Маршалловых островов — «Дром Венчерс лимитед» (99,95 доли), небольшая доля — у Натальи Майер. Бенефициары «Дром Венчерс лимитед» не раскрывались, но именно через офшор контролировать компанию могли депутат нескольких созывов Верховной рады Александр Герега и его супруга Галина — бывший депутат Киевсовета, а ныне ярые сторонники режима Зеленского.
В базе «Контур. Фокус», ранее среди владельцев ООО (в разное время) числились офшор «Эгел Инвестментс Лимитед», Олег Воротный, ООО «Эпицентр К», частное АО «Новая Линия» и ООО «Торговый Дом «Трейдком «Инко». Последние три зарегистрированы на территории бывш. УССР, а ООО «Эпицентр К» напрямую связано с Герегами. При этом «Эпицентр К» до июня 2018 года прямо фигурировал в числе основных собственников актива, а потом стали появляться офшоры — сначала «Эгел Инвестментс Лимитед», а потом «Дром Венчерс лимитед». Что это, если не попытка спрятаться за офшором?
Руководили компанией «РусЛайн Ко» в разное время Олег Воротный, Леонид Пияк, Виталий Акулич, а на сегодня директор — Игорь Любченко. Последний также руководит ООО «ДСВ Пром» из Севастополя, принадлежащим Сергею Дудко, который ранее в базах фигурировал как совладелец АО «Телекомпания «Формат Тв» (на сегодня прописана в Москве). Телекомпания владеет ООО «Военная тайна» (производство кинофильмов).
Леонид Пияк, который одно время был директором ООО «РусЛайн Ко», на сегодня числится владельцем небольшой доли в ООО «Русстрой К» из Подмосковья. Компания, созданная в 2014 году, имеет один юрадрес с «РусЛайн Ко». Основным владельцем этого актива, созданного для консультирования в коммерческой деятельности, является снова офшор — Edlagor Enterprises Limited. Директором «Русстрой К» является Алексей Силаев (экс-директор строительного ООО «Соцжилстрой» из Севастополя). Примечательно: за несколько лет до Силаева «Соцжилстроем» руководил Юрий Прихожанов, который после этого успел побывать главой службы Государственного строительного надзора Крыма. Был освобождён от должности Аксеновым по соглашению сторон в 2020 году, но происходило это на фоне скандалов в ведомстве, связанных с возбуждением уголовных дел в отношении сотрудников.
Но вернёмся к Леониду Пияку.
Он, помимо поста директора «РусЛайн Ко» и владения долей в «Русстрой К», ранее был директором, а ныне владельцем доли в ООО «Новацентр К». Основным собственником последнего выступает всё то же ООО «Русстрой К».
Компания «Новацентр К» также была названа Аксеновым в списке на национализацию. С октября 2022 года здесь назначен временный управляющий. Им стала Александра Романенко, которая также является председателем регионального отделения «Опоры России». Помимо этого, Романенко с июля 2022 года — директор ещё одной крымской компании — ООО «Стройцентр», учрежденной в июле.
Справка: Выручка «Новацентр К» за 2021 год — 7,2 млрд рублей, чистая прибыль — 607,8 млн рублей. Компания была поставщиком по 33 госконтрактам. ООО также является владельцем краснодарского ООО «Мегастрой». «Новацентр» называли крымским вариантом «Эпицентра» — сети гипермаркетов киевских олигархов Герега.
В базе «Контур. Фокус» в числе бывших участников «Русстрой К» фигурировал Олег Воротный (экс-директор «РусЛайн Ко»), который на сегодня владеет рядом активов в Москве и был директором и совладельцем ООО «Пиастрелла-Центр». Бизнес-партнёром Воротного по этому ныне ликвидированному активу было ЗАО «Компания «Пиастрелла» из Свердловской области под руководством Никола Кондини (производство керамической плитки). Итальянец Кондини в одном из своих интервью СМИ отмечал, что несколько лет работал в Москве, потом переехал в Киев, где также строился завод по производству плитки. До 2015 года он работал и в РФ, и в Киеве, но потом окончательно переехал на Урал.
Связь с киевскими миллиардерами компания «РусЛайн Ко» косвенно также подтвердила в ходе одного из судебных споров. В нём ООО «Руслайн Ко» участвовало на стороне ответчика — фирмы «Эпицентр К» олигархов Герега.
Весной 2022 года ООО пыталось через суд добиться от властей Крыма заключения договора купли-продажи участка площадью 20 999 кв. м на улице Генерала Мельника, 150 в Севастополе. На участке, адрес которого фигурировал в иске, находится комплекс «Новацентр».
Чьи ещё активы подлежат национализации?
Среди отправленных на национализацию активов также фигурирует АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» — крупнейший производитель цемента в республике.
Учреждено АО 12 сентября 2000 года. С октября 2022 года предприятию назначена временная администрация. Директором стал Алексей Дранный (директор ООО «Бетонинвест»).
На сайте предприятия уточняется, что оно — единственный на полуострове производитель цемента с полным циклом производства и ведёт свою деятельность с 1960-х годов.
Бенефициары актива не раскрывались, но СМИ связывали комбинат с киевским олигархом, экс-депутатом Верховной рады Давидом Жвания (через компанию «Бринкфорд»). В мае 2022 года в СМИ прошла информация о его гибели. Олигарха упоминали как близкого соратника Виктора Ющенко. В правительстве киевского политика Юлии Тимошенко Жвания возглавлял министерство ГО и ЧС.
Справка: по итогам 2021 года выручка комбината составила 1,77 млрд рублей против 1,65 млрд рублей годом ранее при чистой прибыли 2021 года — 165 млн рублей (в 2020 году — 95,9 млн рублей).
Примечательно: в 2019 году арбитраж утвердил мировое соглашение компании «Компания Декстон» (владелец — Котэ Соткилава) и АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» в лице генерального директора Сергея Лукьянца о выплате долгов по кредиту, полученному в банке «Диамант» в 2010 году. Комбинат обязался за 2019 год выплатить по основному долгу — 515 565,49 доллара США, по процентам за пользование кредитными средствами — 2 535 551,58 доллара США и 14 452 987,89 гривны, штрафные санкции (пеня и штраф) — 13 567,42 доллара США и 2 626 477,67 гривны. Истребование штрафа в гривнах наводит на некоторые мысли.
Банк «Диамант» был ликвидирован в 2004 году.
Ещё один нюанс. На сайте комбината в марте 2022 года было такое сообщение: «В связи с остановкой работы АО «Укрпошта» и временным прекращением приема отправлений АО «Почта России», отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «БК «Стройиндустрия» с 22 марта 2022 г. доступен всем акционерам», в том числе по запросу акционера на адрес электронной почты. Казалось бы, а при чём тут «Укрпошта»? Разве что, как ещё один косвенный признак связи с Киевом.
В 2017 году газета «Коммерсант» среди возможных совладельцев «БК «Стройиндустрия» называла ещё одного депутата Верховной рады — Николая Мартыненко.
Среди запланированных к национализации также и ОАО «Судостроительный завод «Залив». Последнее связывали с ещё одним киевским олигархом — Константином Жеваго, о котором ИА REGNUM подробно рассказывало в материале «Спонсор Тимошенко — киевский олигарх богатеет на продаже лекарств России?»
Жеваго называли в СМИ спонсором Юлии Тимошенко. ИА REGNUM также выяснило, что аффилированная с Жеваго фармацевтическая группа ещё в апреле 2022 года поставляла в Россию важные медицинские препараты, в том числе используемые при болезни сердца.
Бенефициары ОАО «Судостроительный завод «Залив» не раскрываются, но некоторые СМИ позднее связывали предприятие с бизнесменами из Татарии, но официально эти данные никто не подтверждает. В открытых базах акционеры «Залива» не фигурируют.
Предприятие зарегистрировано в 1994 году, но ведёт историю с 1930-х годов.
В мае 2022 года арбитраж по иску ГУП «Крымские морские порты» признало отсутствующим право собственности ОАО «Судостроительный завод «Залив» на «выводной канал с акваторией», расположенный в Керчи. Из материалов другого дела известно, что у завода в активе были (и, возможно, до сих пор есть) дом приезжих — отель площадью 2268,7 кв. м на улице Курортная, 6А, в Керчи, здание столовой на улице Орджоникидзе, 109, и база отдыха «Залив» на улице Петровой Галины, 65.
Вышеуказанный список компаний — это далеко не полный перечень активов, на которых в России могут или могли зарабатывать киевские чиновники и олигархи. Ранее ИА REGNUM в ходе расследований выявило некоторые цепочки взаимосвязей, в том числе и в Крыму:
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