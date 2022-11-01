1 ноября 2022 | Время чтения 10 мин

Анастасия Степанова, , 10:56 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что «зарабатывать в Крыму враги России не будут», и назвал ряд компаний, которые будут национализированы. Среди оснований этого шага называлась связь с киевским режимом. В список попала и компания «РусЛайн Ко», ранее ставшая объектом расследования ИА REGNUM, которое привело к киевским олигархам Александру и Галине Герега. Подробности — в материале.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, 31 октября 2022 года Сергей Аксенов в своём телеграм-канале сообщил, что дал поручение по национализации находящегося на территории Крыма имущества юридических и физических лиц, связанных с киевским режимом. Документ об этом должен быть подписан сегодня, 1 ноября 2022 года. После этого он будет направлен в Госсовет республики.

«Зарабатывать в Крыму враги России не будут, это принципиальная позиция», — заявил глава Крыма, добавив, что сокращений трудовых коллективов не будет, и они остаются на местах.

Исключение будет сделано разве что для уполномоченных представителей акционеров, которые «выполняли волю своих киевских руководителей». Их ждёт увольнение.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов glava. rk. gov.ru

У олигархов Герега изымут актив

В список, составленный по итогам работы специальной антитеррористической комиссии, попали такие юрлица, как ООО «РусЛайн Ко», (арендатор ООО «НОВАЦЕНТР К», ООО «МОДУЛЬ ЛТД»), АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», ОАО «Судостроительный завод «Залив».

Компания «РусЛайн Ко» читателям ИА REGNUM может быть знакома по расследованию о связях киевских олигархов с Россией. Ещё в марте 2022 года в материале мы сообщали о цепочке взаимосвязей и прелюбопытнейших совпадениях.

Александр Герега (сс)Webspektr

ООО «РусЛайн Ко» было учреждено 28 мая 2014 года, с 2018 года прописано в Подмосковье. Компания по основному виду деятельности числится как готовящая к продаже собственное жилое недвижимое имущество. Владеет активом офшор с Маршалловых островов — «Дром Венчерс лимитед» (99,95 доли), небольшая доля — у Натальи Майер. Бенефициары «Дром Венчерс лимитед» не раскрывались, но именно через офшор контролировать компанию могли депутат нескольких созывов Верховной рады Александр Герега и его супруга Галина — бывший депутат Киевсовета, а ныне ярые сторонники режима Зеленского.

В базе «Контур. Фокус», ранее среди владельцев ООО (в разное время) числились офшор «Эгел Инвестментс Лимитед», Олег Воротный, ООО «Эпицентр К», частное АО «Новая Линия» и ООО «Торговый Дом «Трейдком «Инко». Последние три зарегистрированы на территории бывш. УССР, а ООО «Эпицентр К» напрямую связано с Герегами. При этом «Эпицентр К» до июня 2018 года прямо фигурировал в числе основных собственников актива, а потом стали появляться офшоры — сначала «Эгел Инвестментс Лимитед», а потом «Дром Венчерс лимитед». Что это, если не попытка спрятаться за офшором?

Руководили компанией «РусЛайн Ко» в разное время Олег Воротный, Леонид Пияк, Виталий Акулич, а на сегодня директор — Игорь Любченко. Последний также руководит ООО «ДСВ Пром» из Севастополя, принадлежащим Сергею Дудко, который ранее в базах фигурировал как совладелец АО «Телекомпания «Формат Тв» (на сегодня прописана в Москве). Телекомпания владеет ООО «Военная тайна» (производство кинофильмов).

Леонид Пияк, который одно время был директором ООО «РусЛайн Ко», на сегодня числится владельцем небольшой доли в ООО «Русстрой К» из Подмосковья. Компания, созданная в 2014 году, имеет один юрадрес с «РусЛайн Ко». Основным владельцем этого актива, созданного для консультирования в коммерческой деятельности, является снова офшор — Edlagor Enterprises Limited. Директором «Русстрой К» является Алексей Силаев (экс-директор строительного ООО «Соцжилстрой» из Севастополя). Примечательно: за несколько лет до Силаева «Соцжилстроем» руководил Юрий Прихожанов, который после этого успел побывать главой службы Государственного строительного надзора Крыма. Был освобождён от должности Аксеновым по соглашению сторон в 2020 году, но происходило это на фоне скандалов в ведомстве, связанных с возбуждением уголовных дел в отношении сотрудников.

Но вернёмся к Леониду Пияку.

Он, помимо поста директора «РусЛайн Ко» и владения долей в «Русстрой К», ранее был директором, а ныне владельцем доли в ООО «Новацентр К». Основным собственником последнего выступает всё то же ООО «Русстрой К».

Компания «Новацентр К» также была названа Аксеновым в списке на национализацию. С октября 2022 года здесь назначен временный управляющий. Им стала Александра Романенко, которая также является председателем регионального отделения «Опоры России». Помимо этого, Романенко с июля 2022 года — директор ещё одной крымской компании — ООО «Стройцентр», учрежденной в июле.

Цитата из видео Сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов « Новацентр» novacentr.ru

В базе «Контур. Фокус» в числе бывших участников «Русстрой К» фигурировал Олег Воротный (экс-директор «РусЛайн Ко»), который на сегодня владеет рядом активов в Москве и был директором и совладельцем ООО «Пиастрелла-Центр». Бизнес-партнёром Воротного по этому ныне ликвидированному активу было ЗАО «Компания «Пиастрелла» из Свердловской области под руководством Никола Кондини (производство керамической плитки). Итальянец Кондини в одном из своих интервью СМИ отмечал, что несколько лет работал в Москве, потом переехал в Киев, где также строился завод по производству плитки. До 2015 года он работал и в РФ, и в Киеве, но потом окончательно переехал на Урал.

Связь с киевскими миллиардерами компания «РусЛайн Ко» косвенно также подтвердила в ходе одного из судебных споров. В нём ООО «Руслайн Ко» участвовало на стороне ответчика — фирмы «Эпицентр К» олигархов Герега.

Чьи ещё активы подлежат национализации?

Среди отправленных на национализацию активов также фигурирует АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» — крупнейший производитель цемента в республике.

На сайте предприятия уточняется, что оно — единственный на полуострове производитель цемента с полным циклом производства и ведёт свою деятельность с 1960-х годов.

Бенефициары актива не раскрывались, но СМИ связывали комбинат с киевским олигархом, экс-депутатом Верховной рады Давидом Жвания (через компанию «Бринкфорд»). В мае 2022 года в СМИ прошла информация о его гибели. Олигарха упоминали как близкого соратника Виктора Ющенко. В правительстве киевского политика Юлии Тимошенко Жвания возглавлял министерство ГО и ЧС.

Примечательно: в 2019 году арбитраж утвердил мировое соглашение компании «Компания Декстон» (владелец — Котэ Соткилава) и АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» в лице генерального директора Сергея Лукьянца о выплате долгов по кредиту, полученному в банке «Диамант» в 2010 году. Комбинат обязался за 2019 год выплатить по основному долгу — 515 565,49 доллара США, по процентам за пользование кредитными средствами — 2 535 551,58 доллара США и 14 452 987,89 гривны, штрафные санкции (пеня и штраф) — 13 567,42 доллара США и 2 626 477,67 гривны. Истребование штрафа в гривнах наводит на некоторые мысли.

Ещё один нюанс. На сайте комбината в марте 2022 года было такое сообщение: «В связи с остановкой работы АО «Укрпошта» и временным прекращением приема отправлений АО «Почта России», отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «БК «Стройиндустрия» с 22 марта 2022 г. доступен всем акционерам», в том числе по запросу акционера на адрес электронной почты. Казалось бы, а при чём тут «Укрпошта»? Разве что, как ещё один косвенный признак связи с Киевом.

В 2017 году газета «Коммерсант» среди возможных совладельцев «БК «Стройиндустрия» называла ещё одного депутата Верховной рады — Николая Мартыненко.

Константин Жеваго gov. ua

Среди запланированных к национализации также и ОАО «Судостроительный завод «Залив». Последнее связывали с ещё одним киевским олигархом — Константином Жеваго, о котором ИА REGNUM подробно рассказывало в материале «Спонсор Тимошенко — киевский олигарх богатеет на продаже лекарств России?»

Жеваго называли в СМИ спонсором Юлии Тимошенко. ИА REGNUM также выяснило, что аффилированная с Жеваго фармацевтическая группа ещё в апреле 2022 года поставляла в Россию важные медицинские препараты, в том числе используемые при болезни сердца.

Бенефициары ОАО «Судостроительный завод «Залив» не раскрываются, но некоторые СМИ позднее связывали предприятие с бизнесменами из Татарии, но официально эти данные никто не подтверждает. В открытых базах акционеры «Залива» не фигурируют.

Вышеуказанный список компаний — это далеко не полный перечень активов, на которых в России могут или могли зарабатывать киевские чиновники и олигархи. Ранее ИА REGNUM в ходе расследований выявило некоторые цепочки взаимосвязей, в том числе и в Крыму:

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