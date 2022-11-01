Вашингтон, 1 ноября, 2022, 05:52 — ИА Регнум. Выпалы президента США Джозефа Байдена в адрес нефтяных компаний вызвали волну критики у американцев. Об этом 31 октября сообщает телеканал CNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Президент США собирается призвать американские нефтяные корпорации, получающие рекордную прибыль, инвестировать часть доходов в пользу американских семей, переживающих трудные времена. Байден собирается проработать с Конгрессом вопрос о введении налоговых штрафов и других ограничений для нефтяных компаний.

Большинство американцев были возмущены такими планами главы Белого дома и напомнили о его стремлении прикрыть нефтяную промышленность. По мнению жителей США, рост цен на топливо в стране — прямое следствие блокировки строительства нефтепроводов и нефтеперерабатывающих заводов, которую проводила администрация Байдена.

Кроме того, американцы напомнили Байдену и о проколах во внешней политике. В частности, о его «перепалке» с Саудовской Аравией.

«Этот парень и его тусовка — воплощение мема о парне, который едет на велосипеде и сует палку в колесо, обвиняя всех остальных», — отметил один из комментаторов на телеканале CNBC, имея в виду Байдена и его администрацию.

Напомним, в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США президент США Байден предпринимает попытки приостановить инфляцию и рост цен на топливо, вину за которые он открыто возлагает на Россию и Саудовскую Аравию. Теперь к списку виновных американский лидер добавил ещё и нефтяные и газовые компании США. При этом в 2019 году, перед президентскими выборами, глава Белого дома неоднократно выступал за сокращение добычи углеводородов в пользу «зелёных» технологий и такой политики обещал придерживаться и в качестве главы государства.