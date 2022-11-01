Владивосток, 1 ноября, 2022, 05:50 — ИА Регнум. Единовременную выплату в размере 150 тыс. рублей мобилизованные приморцы должны получить в течение ноября, заявил губернатор Олег Кожемяко на заседании с участием руководителей органов исполнительной власти, глав муниципальных образований. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

ovko. orb.ru Частичная мобилизация

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В войсках идёт составление списков на получение денег. Отмечается, что уже поступили данные по 176 бойцам.

«Выплаты будут перечисляться на лицевые счета мобилизованных после предоставления нам верифицированных списков», — добавили специалисты.

С 1 ноября минимальные выплаты мобилизованным составят 195 тыс. рублей за каждый месяц нахождения в войсках.

«Наша помощь должна быть направлена военнослужащим, их семьям. Выплаты от правительства края необходимо ускорить, чтобы семьи получили необходимые средства в течение ноября», — сказал Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии началось предоставление призванным в рамках частичной мобилизации единовременных выплат в размере 150 тыс. рублей.