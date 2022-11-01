Пекин, , 05:43 — REGNUM Лабораторный модуль «Мэнтянь» успешно состыковался с китайской космической станцией «Тяньгун», сообщает 1 октября Китайское агентство пилотируемых космических полетов (CMSA).

Второй лабораторный модуль китайской космической станции, получивший название «Мэнтянь», состыковался с основным модулем станции «Тяньхэ» в 4:27 по пекинскому времени после того, как вышел на запланированную орбиту. Весь процесс сближения и стыковки занял приблизительно 13 часов.

Далее по плану «Мэнтянь» проведет транспозицию, отмечает CMSA. Модуль «Мэнтянь» вместе с основным модулем «Тяньхэ» и вторым лабораторным модулем «Вэньтянь» представляют собой Т-образную базовую конфигурацию китайской станции.