Магадан, , 05:37 — REGNUM В Магаданской области продолжаются масштабные работы по приведению автодорог в надлежащее состояние — пока только треть из них и мостов соответствует нормативам, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мост Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

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Нормативам соответствуют только 29,7% и 31% мостовых сооружений (из 130 сооружений 24 моста в аварийном состоянии, 21 требует капитального ремонта).

За четыре года в Магаданской области привели в нормативное состояние 102,9 км дорог — 16%. Ведутся работы по восстановлению восьми аварийных мостов. На 20% удалось снизить аварийность на дорогах и на 23% уменьшить количество погибших в ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курганской области идут ремонтные работы на восьми мостах и путепроводах.