Биробиджан, , 05:43 — REGNUM Пятый раз за месяц проходит эвакуация детей и сотрудников из учреждений образования Биробиджана. Здания обследуют кинологи и взрывотехники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября в мэрии столицы Еврейской автономии.

Эвакуация в детском саду. Скрин фото группы « Дорожный патруль – Калуга 40» «ВКонтакте»

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Сообщения о заложенных в школах и детских садах взрывных устройствах поступили утром 1 ноября. Количество учреждений образования, в которых идут проверки, не называется. Ранее лжетеррористы «минировали» сразу все заведения среднего образования города.

«Учреждения заработают после того, как руководители получат акты обследования», — пояснили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября эвакуация проходила во всех школах Биробиджана. Дети экстренно покидали здания из-за ложных сообщений о взрывных устройствах также 14, 17 и 20 октября.