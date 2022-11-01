Чжанхуа, Тайвань, 1 ноября, 2022, 05:37 — ИА Регнум. Вблизи западного побережья Тайваня вечером 31 октября затонуло грузовое судно под панамским флагом, перевозившее цемент. Об этом 1 ноября сообщает Центральное телевидение Китая.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1875

В результате кораблекрушения, произошедшего в акватории города Чжанхуа, судно покинули 17 членов экипажа. Пятеро из них были спасены находящимися поблизости судами, 12 человек считаются пропавшими без вести.

По информации местных властей, перед катастрофой на судне возникли проблемы с главным двигателем. В настоящее время патрульные корабли ВМС Тайваня проводят в данном районе поисково-спасательную операцию.

Как сообщало ИА REGNUM, рыболовецкое судно «Тремонт» затонуло 28 октября в Атлантическом океане у берегов американского штата Вирджиния. Всех 13 человек, которые находились на борту, удалось спасти.