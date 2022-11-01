Пекин, 1 ноября, 2022, 05:37 — ИА Регнум. В общей сложности 2381 км новых железных дорог было запущено в эксплуатацию по всему Китаю за первые три квартала года, сообщает 31 октября агентство Синьхуа.

Скоростной поезд. Китай

Данный показатель включает в себя 1198 км новых скоростных железных дорог, сообщила компания China State Railway Group Co., Ltd. в своей докладе. За этот период страны влила 475 млрд юаней (около $66,9 млрд) инвестиций в основные средства сектора железных дорог, отметил оператор.

Китай планирует запустить новые железнодорожные линии протяженность 3300 км в этом году, сообщило Министерство транспорта КНР. На конец прошлого года общая протяженность находящихся в эксплуатации скоростных железнодорожных линий в Китае достигла 40 000 км.