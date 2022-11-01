Пекин, 1 ноября, 2022, 05:32 — ИА Регнум. Китайская национальная обсерватория объявила желтый уровень предупреждения в связи с тайфуном «Налгае», ставшим 22-м за этот год в стране, который, как ожидается, обрушится на юго-восточные и южные прибрежные районы, передает 31 октября газета China Daily.

NASA Тайфун

Тропический шторм будет двигаться на запад с северных районов Южно-Китайского моря, постепенно теряя интенсивность начиная с утра 1 ноября, сообщил Национальный метеорологический центр Китая. Некоторые районы провинций Фуцзянь, Гуандун, а также Тайваня, как ожидается, испытают на себе ливни, которые продолжатся 1 ноября.

Центр рекомендовал упомянутым выше регионам приготовиться к выполнению экстренных работ по устранению последствий разгула стихии, в то время как корабли и лодки должны переждать непогоду в бухтах.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде, где степень угрозы по мере убывания делится на красный, оранжевый, желтый и синий.