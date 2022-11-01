Якутск, 1 ноября, 2022, 05:33 — ИА Регнум. Депутатов и сенаторов от Якутии намерены привлечь к оказанию помощи бойцам, участвующим в спецоперации в защиту Донбасса и мобилизованным из республики. Об этом написал 1 ноября в своём телеграм-канале глава региона Айсен Николаев по итогам встречи с представителями Якутии в Госдуме РФ и Совете Федерации.

Sakha.gov.ru Айсен Николаев

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С их помощью поддерживать военнослужащих хотят быстрее и лучше. Обсуждалась также помощь раненным, которую осуществляет Единый координационный центр по мобилизации.

«Для более быстрой и действенной помощи нашим бойцам, к работе будут привлечены все наши депутаты и сенаторы. На встрече прозвучали правильные и практические предложения по усилению помощи мобилизованным и их семьям. Работа в этом направлении будет продолжаться и дальше. Только объединившись, общими усилиями мы сможем помочь нашей республике и всей стране в эти непростые времена», — отметил глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, более 1000 обращений в региональный штаб #МЫВМЕСТЕ отработано в Якутии. Помощь призванным для участия в спецоперации и их родственникам оказывали добровольцы.