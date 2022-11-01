Учжэнь, Китай, , 05:27 — REGNUM Всемирная интернет-конференция Учжэньский саммит (WIC) запланирована к проведению с 9 по 11 ноября в городе Учжэне провинции Чжэцзян, сообщает 31 октября агентство Синьхуа.

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Мероприятие этого года станет первым саммитом, созванным WIC с начала работы международной организации в июле. Порядка 2000 представителей из более чем 120 стран и регионов мира примут участие в мероприятии лично или виртуально, привнеся свою мудрость в строительство сообщества единого будущего киберпространстве, заявил генеральный секретарь WIC Жэнь Сяньлян.

Мероприятие представит 20 подфорумов, услуг и активностей, включая церемонию объявления ведущих мировых достижений в области науки и техники в интернете, демонстрацию передовых проектов в киберпространстве, тематическую конференцию и глобальный интернет-конкурс.

В ходе мероприятия будут опубликованы два доклада, а именно «Отчет о развитии интернета в мире за 2022 год» и «Отчет о развитии интернета в Китае за 2022 год».