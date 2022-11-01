Токио, 1 ноября, 2022, 05:20 — ИА Регнум. Япония планирует сохранить свое участие в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-1», заявил глава японского министерства экономики Ясутоси Нисимура в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«По итогам изучения деталей указа президента России и надлежащих процедур мы нацелены на сохранение интересов в проекте «Сахалин-1», — заявил он.

Нисимура добавил, что уже проводил по этому вопросу переговоры с руководством компании Sodeco, имеющей долю в проекте. Он отметил, что попросил положительно рассмотреть вопрос о японском участии в проекте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская нефтяная корпорация ExxonMobil подтвердила выход из участия в российском проекте «Сахалин-1». При этом Япония заявляла, что продолжает изучать ситуацию вокруг проекта и намерена принять решение об участии позднее.