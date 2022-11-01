Макао, Китай, , 05:16 — REGNUM Трансграничный трафик транспортных средств Макао за сентябрь 2022 года увеличился на 24,2% в годовом исчислении до 403 900 поездок, сообщила 31 октября статистическая служба специального административного района (САР).

Морской мост, соединяющий Чжухай, Гонконг и Макао desktopgraphy.com

Отчет Службы статистики и переписей показал, что количество поездок на легковых автомобилях выросло на 26,3% до 369 307 в сентябре. Количество прибывающих и вылетающих коммерческих рейсов в сентябре составило 786 рейсов, что на 26,0% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество лицензированных автотранспортных средств в Макао на конец сентября этого года составило 248 374, что на 1,0% больше в годовом исчислении. Число новых зарегистрированных автотранспортных средств в сентябре выросло на 63,4% в годовом исчислении до 1188 единиц. Ччисло дорожно-транспортных происшествий в сентябре сократилось на 18,1% в годовом исчислении до 987, при этом 344 человека получили ранения.