Москва, 1 ноября, 2022, 05:15 — ИА Регнум. Во вторник, 1 ноября, в Москве облачно с прояснениями, по области небольшие осадки, местами гололедица, температура воздуха до +2… +4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Валентин Серов. Осень. Домотканово. 1892

В ночь на 2 ноября в столице переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха −2… +0 °C.

Ветер северо-западный, западный 5−10 м/с, ночью — северо-западный, северный 3−8 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +0… +5°C днём. Ночью — −4… +1 °C.

В среду, 2 ноября, днём в столице ожидается +1… +3 °C, по области +0… +5 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков, атмосферное давление 748 (-1) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается −6… −1 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, устойчивый снежный покров в Москве может появиться не ранее начала декабря.