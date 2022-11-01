Петропавловск-Камчатский, , 05:14 — REGNUM Предупреждение о пеплопаде получили жители посёлка Усть-Камчатск в связи с выбросом пепла из вулкана Шивелуч. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Извержение вулкана Шивелуч. Снимок из космоса NASA

Утром 1 ноября на вулкане Шивелуч был зафиксирован выброс пепла и газа на высоту 3500 метров. Пепловый шлейф распространяется на юго-восток, в сторону Тихого океана, и на его пути расположен посёлок Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района. Жителей посёлка предупредили о возможном выпадении незначительного количества пепла.

На настоящий момент в населённых пунктах региона пеплопада не зарегистрировано. Туристических групп в районе вулкана Шивелуч нет. В связи с выбросом пепла вулкану был присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возможности пеплопада на востоке полуострова Камчатка в связи с высокой активностью вулкана Безымянный.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителей Камчатки предупредили о возможном пеплопаде