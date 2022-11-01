1 ноября 2022 | Время чтения 5 мин

Доклад дискуссионного клуба «Валдай» в китайском сегменте интернета вызывал неутихающие и очень содержательные споры. Пусть ряд сообщений носят спорный характер, но некоторый китайский взгляд со стороны на Россию и ее место в мире будет полезен для нас самих. Откуда мы пришли и куда идем? Пока на этот вопрос власть отвечать не хочет, а ответ требуется.

Цинь Шихуан, , 10:07 — REGNUM Бурная и содержательная дискуссия развернулась под докладом дискуссионного клуба «Валдай» под названием «Мир без сверхдержав», китайская версия которого была опубликована на страничке клуба на китайской платформе «Гуанча». Ряд комментаторов уверены, что удастся создать мир без супердержав, а другие считают, что миру нужен «отец», и им станет (пусть и «нехотя») Китай. А вот Россию как самостоятельного игрока комментаторы не воспринимают. Потому как Россия до сих пор не порвала на всех уровнях со стратегией интеграции в Запад и мечтой о едином пространстве от «Лиссабона до Владивостока». И хотя в этом есть своя правда — забывают китайские товарищи, что и сам Китай не чужд идее дружбы с США, которая, как и идея о евроинтеграции России, рушится не столько из-за амбиций самого Китая, а из-за недопустимости этого для США.

Гегемон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Главенствовать или нет определяется не твоей собственной субъективной волей, а твоей силой… Даже если ты не хочешь заботиться о других, тебя попросят позаботиться о многих вещах… Чем больше силы, тем больше ответственность. Как и в любой организации. Если ты, как сильный человек, не можешь защитить интересы слабых, посредничать в конфликтах между слабыми и поддерживать порядок в организации, то организация впадет в анархию, хаос и в конечном итоге нанесет вред вашим собственным интересам», — заявил guan 16 013 553 082 659.

«Соединенные Штаты — последняя сверхдержава в истории человечества. Будущий международный порядок будет построен Китаем, Россией, Индией, Францией и Германией! В этом новом порядке англосаксам не будет особого места», — считает Цзы Фэйюй.

Кто-то предположил, что, хотя самому Китаю доминирование в мире и не нужно, но всему остальному миру крайне необходим Китай.

«Разве американцы просто не хотят, чтобы Китай повел себя с ними резко и жестко? Разве они не заманивают его в ловушку? Американцы воюют в Ираке и Афганистане. Они выглядят очень величественно, но что толку после 20 лет войн за безопасность, спустя 20 лет бомбёжек… Неважно, что кому-то это кажется слабостью, самое главное, чтобы мы действительно получили выгоду! Китай за это время в ретроспективе стал больше с тех пор, так что не о чем нам сожалеть об этом», — заметил один из комментаторов.

«Поскольку западный мир вообще не понимает китайскую цивилизацию, а конфуцианская цивилизация, естественно, имеет целью только объединение Китая и в основном не интересуется иностранцами, поэтому возникло мнение, что… китайцы всегда хотели управлять только своей собственной землей… чтобы жить лучше», — считает gg5481.

Чжан Хуннян. Китай. Великий шелковый путь

Однако есть и такое мнение, что, хотя конфуцианская этика и подталкивает к тому, чтобы Китай занимался собой, все же современная геополитическая ситуация вынуждает его вносить коррективы. Особенно сейчас, когда торговля и международные отношения носят глобализованный характер. Поэтому и интересы Китая не могут не иметь глобального характера.

«У меня есть условное одобрение будущего мира, в котором не будет гегемонии сверхдержав. Позвольте мне сразу высказать свой вывод. В какой-то момент в будущем Китай станет «солнцем», освещающим мир. Китай, вероятно, нехотя станет следующей и единственной «сверхдержавой» в мире. Статус и сила Соединенных Штатов как сверхдержавы продолжают иссякать. В мире наступит эпоха без сверхдержавы, и мир вступил в переходную период. В этот переходный период США вместе со своими западными союзниками сформируют вокруг себя сферу влияния или экономической блок. Китай и большая группа стран Азии, Африки и Латинской Америки будут формировать свой экономический блок и свою сферу влияния», — полагает комментатор «Богатое второе поколение».

По его мнению, в этот период будут происходить взлеты и падения различных блоков, однако по итогу все выразится в противоборстве этих блоков, которое завершится падением одного из них. И после этого Китай станет сверхдержавой. Потому как в любом случае страны будут тянуться к Китаю как к «отцу» или сильной экономико-политической фигуре.

«Честно говоря, в настоящее время не знаю, что будет делать Россия. Будет ли она активно присоединяться к экономическому кругу, возглавляемому Китаем, с самого начала или будет стоять особняком в узком кругу сама по себе. Однако я верю, что в конце концов Россия осознает свое положение, признает реальность и станет интегрироваться в возглавляемый Китаем экономический круг региональной экономической интеграции», — подытожил пользователь.

Российская армия Mil.ru

Говоря о проблемах России, ряд комментаторов заметил, что специальная военная операция на территории бывшей УССР показала миру слабые места даже в грубой силе России, не говоря уже о мягкой. Как один из факторов упадка в сфере войны идей у России пользователи отметили отказ России от марксизма-ленинизма как аппарата. Именно поэтому «мозговые центры» и «фабрики мысли» России находятся сейчас, мягко говоря, в не лучшем состоянии. А потому России нечего предложить миру.

«Тем, кто больше всего упускает дивиденды холодной войны, должна быть Россия. После распада Советского Союза, хотя Россия унаследовала ядерный статус пяти постоянных членов Совбеза ООН, она потеряла геополитическое наследие Советского Союза… Однако, чтобы помешать Путину возродить Советский Союз, США интегрировали три восточноевропейские и прибалтийские страны в НАТО и Европейский союз. Запад проигнорировал просьбу Путина взять Россию в Европейский союз и НАТО, что вызвало у Путина сильное раздражение и разочарование», — заметил guan 16 073 202 141 185.

По его словам, война в Южной Осетии, присоединение Крыма и нынешняя спецоперация — все это ситуации, порожденные тем, что Запад не принимает Россию. Путин использует войну, чтобы заставить Запад пойти на компромисс. При этом многие люди ошибочно считают, что Путин — это антиамериканист или борец с американской гегемонией. Но по его мнению, Путин больше других любит Соединенные Штаты. Поскольку большая часть собственности нынешней московской политической элиты и олигархов находится в западных банках. Все они являются высокими гостями Лондона, Парижа и Нью-Йорка.