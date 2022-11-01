Петропавловск-Камчатский, 1 ноября 2022, 05:00 — REGNUM Во всех районах Камчатского края с 1 ноября завершилась навигация для маломерных судов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
По информации ведомства, в Карагинском, Олюторском и Пенжинском районах на севере полуострова навигация была завершена ещё 15 октября.
Напомним, навигация для маломерных судов в текущем году постепенно разрешалась начиная с 15 апреля.
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