Петропавловск-Камчатский, 1 ноября, 2022, 05:00 — ИА Регнум. Во всех районах Камчатского края с 1 ноября завершилась навигация для маломерных судов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

По информации ведомства, в Карагинском, Олюторском и Пенжинском районах на севере полуострова навигация была завершена ещё 15 октября.

«Запрет выхода на воду начал действовать в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске, в Палане, а также в Алеутском, Быстринском, Елизовском, Мильковском, Соболевском, Тигильском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатском районах».

Напомним, навигация для маломерных судов в текущем году постепенно разрешалась начиная с 15 апреля.

Читайте также: Вывоз красной икры самолетом с Камчатки ограничат с 1 ноября