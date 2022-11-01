Рим, 1 ноября, 2022, 05:00 — ИА Регнум. Обеспечить помощь, необходимую для обороны Киева, не закрывая при этом окна возможностей для переговоров с Россией пообещал 31 октября глава МИД Италии Антонио Таяни в эфире телеканала Rete 4.

(сс) European People's Party Антонио Таяни

Таяни подчеркнул, что будет сделано всё, что потребуется для обеспечения обороны Киева. По мнению главы МИД Италии, если киевский режим не сможет себя защитить, то и не сможет вести переговоры с Россией. При этом Таяни указал на необходимость оставить открытым пространства для переговоров, так как в конечном итоге конфликт должен быть урегулирован и мир достигнут.

Кроме того, Таяни уточнил, что посредниками в поиске решения для урегулирования конфликта на территории б. УССР должны были стать бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, либо экс-канцлер Германии Ангела Меркель. По мнению Таяни, при участии этих двух политиков конфликт мог бы быть уже благополучно урегулирован.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новый министр иностранных дел Италии Таяни провёл переговоры с французской коллегой Катрин Колонна, в ходе которых стороны подтвердили сохранение позиции «максимальной твёрдости по отношению к России».