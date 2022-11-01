Берлин, , 04:45 — REGNUM В баварской общине Гармиш-Партенкирхен, расположенном на юге Германии горнолыжном курорте, 28-летний беженец из Иордании ударил ножом 21-летнюю беженку с территории б. УССР, работающую горничной в одной из гостиниц. Об этом 1 ноября сообщает Bild.

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По информации издания, мужчина напал на девушку перед её квартирой. Отмечается, что ранее они были знакомы, поскольку проживали в одном общежитии для беженцев. Тем не менее мотив нападения остаётся неизвестным.

Иорданец после нападения уехал на велосипеде. Полиция несколько часов пыталась его найти и задержала благодаря бдительности владельца местного ресторана, обратившего внимание на подозрительного мужчину. При задержании он не оказал полицейским сопротивления. Подвергшаяся нападению девушка находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Берлине в начале октября мужчина убил свою супругу, которая является беженкой с территории б. УССР.

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