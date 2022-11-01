Новосибирск, , 04:48 — REGNUM Власти Латвии (и шире — её политическая элита) демонстрируют свою «гипертрофированную лояльность» по отношению к наиболее антироссийски настроенной части элит условного «коллективного Запада». Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новосибирска Сергей Бирюков, комментируя новость о том, что в Латвии снесли обелиск с лицами советских солдат.

Снос памятника ВОВ в Даугавпилсе Цитата из видео «В латвийском Даугавпилсе демонтировали памятник Великой Отечественной войне»

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«Власти Латвии видят в этом ключевое условие своего политического выживания в современной изменчивой и связанной со многими рисками ситуации, — подчеркнул Бирюков. — Обязательства по отношению к международным институтам и немалой части собственных граждан отходят при этом на второй план — что создает мощное напряжение в том же Даугавпилсе, в котором до сих пор преобладает нелатышское население. Как можно предположить, подобная стратегия может оказаться в итоге самоедской и разрушительной».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ночь на 31 октября 2022 года в сквере Славы в городе Даугавпилс (Латвия) снесли обелиск с лицами советских солдат. Перед сносом в сквере собирались люди, чтобы возложить цветы и сделать фотографии с памятником. Когда прибыла техника для сноса, они начали протестовать, задержаны 37 человек.

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