Вашингтон, 1 ноября, 2022, 04:39 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что ее супруг Пол, перенесший нападение, чувствует себя лучше. Об этом политик заявила на своей странице в Twitter.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

«Состояние Пола постепенно улучшается, и это будет длинный процесс восстановления», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября Дэвид Депепи избил молотком мужа Нэнси Пелоси Пола на глазах приехавших на вызов полицейских. Мужчину удалось задержать, он предстанет перед судом уже 1 ноября. Сам Пол Пелоси был экстренно госпитализирован, врачи провели ему срочную операцию. Отмечалось, что у супруга Нэнси Пелоси были травмы черепа и рук.

Отметим, что президент США Джо Байден осудил нападение на мужа спикера палаты представителей американского Конгресса. Он также сравнил произошедшее с беспорядками в Вашингтоне 6 января 2021 года.