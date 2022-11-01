Сеул, , 04:36 — REGNUM По меньшей мере 155 стали жертвами давки, произошедшей 30 октября в южнокорейской столице Сеуле при праздновании Хэллоуина, сообщило на своем сайте министерство внутренних дел и безопасности Южной Кореи.

Ранее сообщалось о 154 погибших. Еще 152 человека получили травмы. Из них 41 пострадавший находится в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября полиция Южной Кореи принесла извинения за недостаточное количество полицейских, направленных на дежурство в сеульский район Итхэвон во время празднования Хэллоуина.

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