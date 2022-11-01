Новороссийск, Краснодарский край, 1 ноября, 2022, 04:32 — ИА Регнум. Ранение в зоне проведения российской спецоперации получил бывший мэр города Керчи Владимир Подлипенцев. Об этом 31 октября сообщил интернет-портал Kerch.com.ru.

Александр Куликов ИА REGNUM Госпиталь

«Ранение получил, когда двигался по дороге, часто обстреливаемой ВСУ, — в машину попал снаряд», — пояснил Подлипенцев журналистам.

Экс-глава Керчи получил ранение в голову и частично потерял слух, сейчас он проходит курс лечения в госпитале города Новороссийска. По словам Подлипенцева, он намерен после госпиталя вновь продолжить службу. До ранения экс-мэр Керчи служил в составе казачьей бригады «Дон» в качестве военного врача.

Как пояснил Подлипенцев, российские войска стоят довольно далеко от ближайшего госпиталя, поэтому задача медиков состоит в том, чтобы стабилизировать состояние раненых бойцов для дальнейшей транспортировки. Экс-глава Керчи подчеркнул, что врачебная помощь крайне необходима в зоне проведения спецоперации.

Напомним, Подлипенцев был главой города Керчи в период с 2016 по 2017 год, после чего подал в отставку в связи с состоянием здоровья. В октябре он отправился добровольцем в зону проведения спецоперации в качестве военного врача.