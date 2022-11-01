Нью-Йорк, США, 1 ноября, 2022, 04:24 — ИА Регнум. Более 70 морских судов были пойманы на нарушениях правил «зерновой сделки» с начала ее реализации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Дипломат отметил, что часть таких кораблей была отстранена от участия в соглашении из-за систематического невыполнения норм судоходства, а также за попытки провоза контрабандных грузов.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября министерство обороны Турции объявило о приостановке вывоза продовольствия из портов на территории бывш. УССР.