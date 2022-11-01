Минск, 1 ноября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Водителей большегрузов из Калининградской области, которые застряли на границе с Евросоюзом в Белоруссии и не могли выехать несколько суток, пропустили через переход. Об этом сообщает региональное издание «Клопс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики

«Было недопонимание с белорусской стороны. Оно устранено», — сообщил глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе несколько десятков калининградских водителей не выпускали из Белоруссии. Грузовики стояли по несколько дней, некоторым водителям пришлось бросать машины и добираться домой самолëтом через Москву и Санкт-Петербург.